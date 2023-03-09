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Строительство новых очистных сооружений стартовало в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-novyh-ochistnyh-sooruzhenij-startovalo-v-gelendzhike
Строительство новых очистных сооружений стартовало в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Очистные сооружения возводит ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в рамках концессионного соглашения. Завершить строительство планируют в 2024 году.

В настоящее время все сточные воды в Геленджике принимают сооружения на Толстом мысе. Новый объект позволит перенаправить часть стоков из западной части города на Тонкий мыс.

На объекте разрабатывают котлован и вывозят грунт под административно-бытовой комплекс, вторичные отстойники и аэротенки. После завершения этих работ проведут армирование и бетонирование фундаментных плит.

Сообщается, что на новых очистных сооружениях стоки будут обеззараживать с помощью ультрафиолета. Это самый экологически чистый метод обеззараживания, который уничтожает бактерии, микробы и вирусы. Кроме того, будет создана система доочистки на микрофильтрах. Это позволит возвращать в город техническую воду для полива и будет способствовать экономии питьевой воды. За сутки новые системы будут очищать 50 тыс. куб. м сточных вод.

В январе на продолжение реализации проекта региону направили порядка 3,3 млрд рублей. Из краевого бюджета выделили 924 млн рублей на софинансирование строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: строительство очистных сооружений в Каневском районе завершат до конца года.

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