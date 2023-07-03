В Сочи в этом году пандусами для маломобильных жителей оборудовали 35 пляжей

Об этом 3 июля сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

По словам главы Сочи, за три года число доступных пляжей для маломобильных граждан увеличилось в 2 раза — до 40. Такие пляжи теперь есть в каждом районе Сочи.

«Здесь удобные входы, оборудованные спуски к воде, подходы к объектам сервиса. Пользователи территорий благодаря разработанным долгосрочным договорам аренды уделяют теме больше внимания — элементы безбарьерной среды появляются на всех пляжах. Второй год подряд направляем дополнительные средства федеральной программы курортного сбора на развитие пляжной инфраструктуры. К этому сезону установили пандусы еще на 35 пляжах», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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