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В Сочи в этом году пандусами для маломобильных жителей оборудовали 35 пляжей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-etom-godu-pandusami-dlya-malomobilnyh-zhitelej-oborudovali-35-plyazhej
В Сочи в этом году пандусами для маломобильных жителей оборудовали 35 пляжей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 3 июля сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

По словам главы Сочи, за три года число доступных пляжей для маломобильных граждан увеличилось в 2 раза — до 40. Такие пляжи теперь есть в каждом районе Сочи.

«Здесь удобные входы, оборудованные спуски к воде, подходы к объектам сервиса. Пользователи территорий благодаря разработанным долгосрочным договорам аренды уделяют теме больше внимания — элементы безбарьерной среды появляются на всех пляжах. Второй год подряд направляем дополнительные средства федеральной программы курортного сбора на развитие пляжной инфраструктуры. К этому сезону установили пандусы еще на 35 пляжах», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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