В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 6 октября около 9:00 в Центральном районе курорта.

По данным правоохранителей, на улице Гагарина столкнулись ВАЗ-2112, Ford Focus и Renault Arkana.

«При столкновении автомобилей погиб пешеход — мужчина, переходивший проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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