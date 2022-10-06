В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
Происшествия
06.10.2022 10:49
Смертельная авария произошла 6 октября около 9:00 в Центральном районе курорта.
По данным правоохранителей, на улице Гагарина столкнулись ВАЗ-2112, Ford Focus и Renault Arkana.
«При столкновении автомобилей погиб пешеход — мужчина, переходивший проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Читайте также: в Сочи в массовом ДТП возле Красной Поляны пострадали 6 человек.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?