В Сочи в ДТП с иномаркой и мотоциклом погиб мужчина и пострадал младенец

Авария произошла 27 июля около 17:00 в районе 110 км трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем Kia Sorento на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Aprilia под управлением 42-летнего мужчины. Произошло столкновение.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Также травмы получил девятимесячный ребенок, находившийся в салоне иномарки. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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