В Сочи в ДТП с двумя иномарками и КамАЗом пострадала 13-летняя девочка

ДТП произошло 6 января в 20:00 на улице Гагарина в районе дома № 63А.

По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan Note превысил скорость. Он врезался в остановившийся в результате технической неисправности КамАЗ. От удара легковушку отбросило на движущийся в попутном направлении Volkswagen Polo.

В результате аварии 13-летняя пассажирка Nissan Note была госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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