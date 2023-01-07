В Сочи в ДТП с двумя иномарками и КамАЗом пострадала 13-летняя девочка
Происшествия
07.01.2023 13:18
ДТП произошло 6 января в 20:00 на улице Гагарина в районе дома № 63А.
По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan Note превысил скорость. Он врезался в остановившийся в результате технической неисправности КамАЗ. От удара легковушку отбросило на движущийся в попутном направлении Volkswagen Polo.
В результате аварии 13-летняя пассажирка Nissan Note была госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.
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