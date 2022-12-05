В Сочи в ДТП пострадала 17-летняя велосипедистка
Происшествия
05.12.2022 17:58
Авария произошла 4 декабря в 11:35 около дома № 48 на улице Батайской в Адлерском районе.
По предварительным данным, 17-летняя девушка на велосипеде обгоняла автомобиль Mitsubishi Fuso на левом закруглении дороги. Велосипед зацепил автомобиль, его откинуло на встречную машину «Лада 212140».
В результате ДТП 17-летняя велосипедистка получила травмы, ее госпитализировали, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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