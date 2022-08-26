В Сочи в ДТП пострадал 3-летний ребенок

Фото ГИБДД УВД по Сочи

Авария произошла 25 августа в 22:50 в районе поселке Аше в Лазаревском районе.

По предварительным данным, водитель Renault Logan при повороте налево нарушил правила дорожной разметки и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП пострадал 3-летний ребенок, который находился в Kia. Ему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram-канале.

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