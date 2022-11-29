В Сочи в ДТП погибла мотоциклистка

Авария произошла 29 ноября в 17:25 на 14 км трассы Адлер — Альпика.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai разворачивался и не уступил дорогу попутно двигавшемуся мотоциклу Suzuki, которым управляла девушка.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончалась на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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