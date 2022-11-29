Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи в ДТП погибла мотоциклистка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-dtp-pogibla-mototsiklistka
В Сочи в ДТП погибла мотоциклистка
Фото t.me/sochitypical

Авария произошла 29 ноября в 17:25 на 14 км трассы Адлер — Альпика.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai разворачивался и не уступил дорогу попутно двигавшемуся мотоциклу Suzuki, которым управляла девушка.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончалась на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: в Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
  4. Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
  5. Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
  6. В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях