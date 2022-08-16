В Сочи посетителей поликлиники эвакуировали из-за короткого замыкания

Кадр из видео t.me/chp_sochi

Задымление случилось утром 16 августа в отделении детской поликлиники Краевой больницы № 4 в Адлере на улице Кирова, 50/1.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Дым появился на четвертом этаже. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Медработники вызвали спасателей.

«В здании на улице Кирова произошло короткое замыкание без последующего горения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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