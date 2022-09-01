В Сочи в День знаний 9 тыс. первоклассников получили подарки
Общество
01.09.2022 16:47
В Сочи 1 сентября на учебу пошли более 77 тыс. школьников. Каждый девятый из них — первоклассник.
Все первоклассники получили от мэра Сочи Алексея Копайгородского праздничный подарок. «Наборы первоклассника» заранее доставили в школы курорта. В него входит все необходимое, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым для занятий в школе.
Более 450 школьников курорта из отдельных категорий семей, нуждающихся в особой заботе, получили в подарок к новому учебному году сертификаты в магазины канцелярии, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил учащихся Краснодарского края с Днем знаний.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
- Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак