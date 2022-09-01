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В Сочи в День знаний 9 тыс. первоклассников получили подарки

Общество
01.09.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-den-znanij-9-tys-pervoklassnikov-poluchili-podarki
В Сочи в День знаний 9 тыс. первоклассников получили подарки
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи 1 сентября на учебу пошли более 77 тыс. школьников. Каждый девятый из них — первоклассник.

Все первоклассники получили от мэра Сочи Алексея Копайгородского праздничный подарок. «Наборы первоклассника» заранее доставили в школы курорта. В него входит все необходимое, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым для занятий в школе.

Более 450 школьников курорта из отдельных категорий семей, нуждающихся в особой заботе, получили в подарок к новому учебному году сертификаты в магазины канцелярии, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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