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В Сочи в честь 85-летия Краснодарского края открыли новый сквер

Общество
13.09.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-chest-85-letiya-krasnodarskogo-kraya-otkryli-novyj-skver
В Сочи в честь 85-летия Краснодарского края открыли новый сквер
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Новое общественное пространство появилось в Адлерском районе на улице Ленина. Зону отдыха назвали в честь 85-летия образования региона.

«К юбилею в Сочи реализовано несколько крупных экологических инициатив. В Адлерском районе открылся новый сквер, во всех остальных внутригородских районах появились памятные аллеи деревьев и растений субтропических пород. На этой неделе готовится к открытию обновленные розарий в парке Ривьера. Все это станет наследием Года экологии и историческим напоминанием юбилейной даты 85-летия Краснодарского края», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Новый сквер построили в рекордные сроки. На его создание ушел месяц. Зона отдыха обзавелась прогулочными дорожками, парковой мебелью из экологичных материалов, энергосберегающими светильниками и арт-объектами. Появились современные качели, спортивно-игровой комплекс и карусель для детей. Для подростков и взрослых установлена современная площадка для активного отдыха. Она оснащена спортивным воркаут-комплексом и тренажерами, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в честь 85-летия Краснодарского края письма и открытки отметят особым штемпелем.

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