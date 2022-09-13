В честь 85-летия Краснодарского края письма и открытки отметят особым штемпелем
В Краснодаре 13 сентября Почта России проведет специальное гашение отправлений памятным штемпелем. Поставить уникальный знак горожане смогут в почтовом отделении на улице Рашпилевской, 60, с 10:00 до 22:00.
На оттиске штемпеля будет изображен кубанский казак верхом на коне. Обрамлением послужит контур карты Краснодарского края. Ниже рисунок будет огибать надпись: «85 лет Краснодарскому краю». Также будут указаны место и дата гашения.
«Специальный почтовый штемпель выпущен в память о важном событии в жизни Краснодарского края. Письма и открытки, погашенные таким штемпелем, попадут в коллекции филателистов, разлетятся по всему миру и станут памятным сувениром для всех, кто бережет историю родного региона», — отметила директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.
Она также добавила, что конверт с таким редким штемпелем будет приятно получить не только коллекционерам, но и самому получателю. Ведь символ Краснодарского края отложится в его памяти.
Официальное Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область приняли в ЦИК СССР 13 сентября 1937 года. В состав региона вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная область. Также параллельно с этой датой в регионе отмечают и 230-летие со дня начала освоения кубанских земель черноморскими казаками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФПС Краснодарского края.
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