Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В честь 85-летия Краснодарского края письма и открытки отметят особым штемпелем

Общество
13.09.2022 11:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chest-85-letiya-krasnodarskogo-kraya-pisma-i-otkrytki-otmetyat-osobym-shtempelem
В честь 85-летия Краснодарского края письма и открытки отметят особым штемпелем
Фото пресс-службы УФПС Краснодарского края

В Краснодаре 13 сентября Почта России проведет специальное гашение отправлений памятным штемпелем. Поставить уникальный знак горожане смогут в почтовом отделении на улице Рашпилевской, 60, с 10:00 до 22:00.

На оттиске штемпеля будет изображен кубанский казак верхом на коне. Обрамлением послужит контур карты Краснодарского края. Ниже рисунок будет огибать надпись: «85 лет Краснодарскому краю». Также будут указаны место и дата гашения.

«Специальный почтовый штемпель выпущен в память о важном событии в жизни Краснодарского края. Письма и открытки, погашенные таким штемпелем, попадут в коллекции филателистов, разлетятся по всему миру и станут памятным сувениром для всех, кто бережет историю родного региона», — отметила директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.

Она также добавила, что конверт с таким редким штемпелем будет приятно получить не только коллекционерам, но и самому получателю. Ведь символ Краснодарского края отложится в его памяти.

Официальное Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область приняли в ЦИК СССР 13 сентября 1937 года. В состав региона вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная область. Также параллельно с этой датой в регионе отмечают и 230-летие со дня начала освоения кубанских земель черноморскими казаками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

Читайте также: Краснодаре на Главной городской площади подняли флаг Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. В Краснодаре пройдет фотовыставка военного корреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова
  3. РФС возбудил дело против легионера ФК «Краснодар» Джона Кордобы за оскорбление судей
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях