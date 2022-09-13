В Краснодаре на Главной городской площади подняли флаг Краснодарского края
Общество
13.09.2022 10:24
Торжественная церемония поднятия флага, посвященная 85-й годовщине со дня образования Краснодарского края, состоялась на Главной городской площади столицы Кубани 13 сентября в 9:30.
К флагштоку полотно флага по традиции доставил Почетный караул Кубанского казачьего войска.
Гимн Краснодарского края исполнил хор филармонии имени Пономаренко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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