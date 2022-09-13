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В Краснодаре на Главной городской площади подняли флаг Краснодарского края

Общество
13.09.2022 10:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-glavnoj-gorodskoj-ploshhadi-podnyali-flag-krasnodarskogo-kraya
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Торжественная церемония поднятия флага, посвященная 85-й годовщине со дня образования Краснодарского края, состоялась на Главной городской площади столицы Кубани 13 сентября в 9:30.

К флагштоку полотно флага по традиции доставил Почетный караул Кубанского казачьего войска.

Гимн Краснодарского края исполнил хор филармонии имени Пономаренко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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