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В Сочи в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП в тоннеле

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-bolnitse-skonchalsya-muzhchina-postradavshij-v-dtp-v-tunnele
В Сочи в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП в тоннеле
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 26 декабря в 7:50 перед Мамайским тоннелем у выезда в сторону Джубги. На встречной полосе столкнулись ВАЗ-21130 и «Лада Веста».

В результате ДТП 29-летний водитель ВАЗа и его 31-летний пассажир были госпитализированы. Пассажир от полученных травм скончался в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель ВАЗ превысил скорость и не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой».

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