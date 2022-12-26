В Сочи в больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП в тоннеле

Авария произошла 26 декабря в 7:50 перед Мамайским тоннелем у выезда в сторону Джубги. На встречной полосе столкнулись ВАЗ-21130 и «Лада Веста».

В результате ДТП 29-летний водитель ВАЗа и его 31-летний пассажир были госпитализированы. Пассажир от полученных травм скончался в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель ВАЗ превысил скорость и не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой».