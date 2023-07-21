В Сочи полицейского нашли мертвым в автомобиле у остановки

Тело 23-летнего сотрудника патрульно-постовой службы обнаружили 21 июля возле автобусной остановки «Янтарь» в Лазаревском районе Сочи в автомобиле ВАЗ.

«Назначено проведение служебной проверки по факту смерти сотрудника полиции», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что умерший сотрудник на службе характеризовался положительно. Конфликтов с коллегами у него не было. В рамках служебной проверки установят обстоятельства и причины произошедшего.

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