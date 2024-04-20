В Сочи в 2025 году планируют возобновить Российский инвестиционный форум

О возобновлении Российского инвестиционного форума в феврале 2025 года в Сочи заявил руководитель GR и PR департамента Mantera Group, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Он отметил, что на август этого года запланировано заседание оргкомитета. Кроме того, по его словам, в Сириусе в рамках РИФ планируют провести Международный форум городов — там соберут порядка 300 глав городов со всего мира.

Традиционно Российский инвестиционный форум проходит в Сочи в первом квартале года. Однако с 2020 года его не проводили из-за пандемии COVID-19. С 2002 года форум ежегодно собирал в Сочи инвесторов, а также был площадкой для презентации экономического и инвестиционного потенциала России, сообщает ТАСС.

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