Кадровый вопрос и развитие кооперации промышленников обсудили на ВМФ в Сочи

Визионерская сессия «Будущее промышленности: молодая энергия созидает новый мир» прошла в рамках Международного молодежного промышленного форума ВФМ.

Участники обсудили форматы господдержки, возможности для стартаперов и молодых предпринимателей, а также привлечение в промышленность молодых кадров.

«Сегодня мы с коллегами открыли региональное отделение Клуба молодых промышленников в Краснодарском крае — первое на юге России и четвертое в стране. Основной задачей объединения станет развитие кооперации предприятий региона, взаимодействие с профильными краевыми ведомствами и институтами развития. Мы готовы предложить нашим промышленникам комплекс механизмов поддержки, а также бесплатную платформу для кооперации — Промышленный портал края. Он уже объединяет свыше 950 региональных производителей промышленной продукции», — сказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Он также отметил, что на информацию о продуктах и компетенциях предприятия могут разместить на портале бесплатно. Индустриальные компании регистрируются на ресурсе самостоятельно.

Кроме того, на портале предусмотрели возможность подачи онлайн-заявок на организации практико-ориентированного обучения на предприятиях и участие в отраслевых выставках.

Хмелько добавил, что промышленный туризм — важный инструмент по развитию интереса среди молодежи.

«С прошлого года край участвует в проекте «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив. К нему уже присоединилось порядка 10 кубанских предприятий металлургической и металлообрабатывающей отраслей, машиностроения, химпрома и лесопромышленного комплекса. В этом году планируем запустить первые экскурсии. Уверен, что они будут способствовать привлечению молодых кадров в отрасль промышленности», — считает глава ведомства.

Международный молодежный промышленный форум проходит в Сириусе в рамках трека «Предпринимательство» Всемирного фестиваля молодежи. Организатор форума — Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» при поддержке Фонда президентских грантов, Минпромторга России. В программе мероприятия запланированы выставка промышленных проектов «Мы будущее», мастер-классы, сессии и стартап-шоу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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