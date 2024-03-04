Более 40 проектов представили научное сообщество и промышленники Кубани на ВМФ

Индустриальные технологии Краснодарский край демонстрирует на экспозиции «International Technology Hub» платформы Международного технологического фестиваля «От Винта!».

Технический фестиваль проводят в рамках выставки промышленных проектов «Мы будущее» Международного молодежного промышленного форума на ВМФ.

С изделиями и разработками Кубани ознакомился зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вице-губернатор Александр Руппель рассказал передовых индустриальных технологиях региона.

«В рамках экспозиции представляем продукцию 5 кубанских производителей и более 40 научно-технологических и интерактивных проектов научных и образовательных организаций высшего образования. Это инновации в радиоэлектронике, пищевом машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности. Сегодня Кубань создает батареи для космических аппаратов, тяжелые станки для судо- и авиастроения, заводы «под ключ» для пищевой промышленности. Мы наращиваем технологический потенциал, поддерживая производителей импортозамещающей продукции, производственные инженерно-технические центры, новаторов из молодежной среды», — пояснил Руппель.

Автоматизированное оборудование из нержавеющей стали для фармацевтической и пищевой отраслей представило предприятие «Металлстроймаш». Сортовой горячекатаный прокат и катанку продемонстрировал Абинский ЭлектроМеталлургический завод.

Информационно-пространственную систему контроля эмиссии парниковых газов с применением технологий искусственного интеллекта презентовала компания «АГМ Системы», малый космический аппарат CubeSat формата 3U — компания «Сатурн», разработку «зеленой» интеллектуальной технологии увеличения пищевой ценности биоматериалов с применением низкотемпературной плазменной обработки — предприятие «ПищТех».

На экспозиции «International Technology Hub» открыты кластеры «Робототехника», «ИИ и IT», «Спорт», «Медицина и здоровье», «Инжиниринговый центр», «Транспорт», «Авиация и космос», «Сельское хозяйство» и «Судостроение». Кроме того, там создали экосистему для общения молодежи, презентации проектов, опыта и продукции, а также участия в культурных и деловых треках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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