В Сочи в 2023 году начнут строить четыре газовые автозаправки

Газозаправочные станции на курорте построят в рамках инвестиционного проекта. Проекты уже на согласовании, специалисты ожидают технические условия.

«Новые объекты появятся на улицах Суздальской и Энергетиков, в переулке Виноградном. Станция будет и на базе городского «Сочиавтотранса» на улице Голенева», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он уточнил, что газовые автозаправки на курорте начнут строить уже в этом году.

Сейчас в Сочи работает только одна газонаполнительная станция. Она находится в Лазаревском микрорайоне. Также в центре города функционирует передвижной автогазозаправщик.

Читайте также: пять заправочных станций на метане построят в 2023 году в Краснодарском крае. Новые заправки планируют построить в Краснодаре, а также в Темрюкском, Выселковском, Мостовском и Курганинском районах.