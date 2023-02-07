В Сочи в 2023 году начнут строить четыре газовые автозаправки
Общество
07.02.2023 12:45
Газозаправочные станции на курорте построят в рамках инвестиционного проекта. Проекты уже на согласовании, специалисты ожидают технические условия.
«Новые объекты появятся на улицах Суздальской и Энергетиков, в переулке Виноградном. Станция будет и на базе городского «Сочиавтотранса» на улице Голенева», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Он уточнил, что газовые автозаправки на курорте начнут строить уже в этом году.
Сейчас в Сочи работает только одна газонаполнительная станция. Она находится в Лазаревском микрорайоне. Также в центре города функционирует передвижной автогазозаправщик.
Читайте также: пять заправочных станций на метане построят в 2023 году в Краснодарском крае. Новые заправки планируют построить в Краснодаре, а также в Темрюкском, Выселковском, Мостовском и Курганинском районах.
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