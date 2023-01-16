Пять заправочных станций на метане построят в 2023 году в Краснодарском крае
Новые заправки планируют построить в Краснодаре, а также в Темрюкском, Выселковском, Мостовском и Курганинском районах.
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин отметил, что перевод транспорта на метан — это инвестиции в будущее Кубани.
«За последние 5 лет в крае построили 16 станций на метане. В 2022 году инвесторы завершили строительство трех таких объектов в Ейске, Гулькевичах и Павловском районе. В текущем году планируем построить пять газовых заправок», — сказал Прошунин.
Правительство РФ утвердило программу по возмещению инвесторам до 36 млн рублей за каждый введенный в эксплуатацию объект. Поддержку могут получить владельцы действующих АЗС, которые провели реконструкцию с возможностью заправлять машины газом, и инвесторы, построившие новые станции.
Использование природного газа — приоритетное направление в отрасли топливной энергетики на Кубани, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году.
- В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Женщина в КЧР убила свою новорожденную дочь и пять лет скрывалась на Кубани
- Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Усть-Лабинском районе
- Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России
- Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности