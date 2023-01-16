Пять заправочных станций на метане построят в 2023 году в Краснодарском крае

Новые заправки планируют построить в Краснодаре, а также в Темрюкском, Выселковском, Мостовском и Курганинском районах.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин отметил, что перевод транспорта на метан — это инвестиции в будущее Кубани.

«За последние 5 лет в крае построили 16 станций на метане. В 2022 году инвесторы завершили строительство трех таких объектов в Ейске, Гулькевичах и Павловском районе. В текущем году планируем построить пять газовых заправок», — сказал Прошунин.

Правительство РФ утвердило программу по возмещению инвесторам до 36 млн рублей за каждый введенный в эксплуатацию объект. Поддержку могут получить владельцы действующих АЗС, которые провели реконструкцию с возможностью заправлять машины газом, и инвесторы, построившие новые станции.

Использование природного газа — приоритетное направление в отрасли топливной энергетики на Кубани, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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