В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году

Заправки для электромобилей установят по государственной концепции развития элетрозарядной инфраструктуры.

Первый этап пилотного проекта успешно реализовали на Кубани в 2022 году.

«Всего установили 89 электрозарядных станций, 13 из них расположены на федеральной трассе на расстоянии не более 100 км друг от друга. Остальные 76 — в крупных городах и на дорогах регионального значения», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Для водителей электрокаров создали специальные мобильные приложения. Там можно найти ближайшую свободную станцию. Водители на трассе М-4 «Дон» и региональных автодорогах могут воспользоваться приложением Sitronics Elektro, в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Новороссийске и Туапсинском районе — IT Charge и Electro.cars, в Сочи — «Brixby — зарядки». Для полной зарядки автомобиля потребуется 30-45 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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