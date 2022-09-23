В Сочи в 2023 году достроят школу и детский сад в микрорайоне Северная Бытха

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Школу и детский сад возводят по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Школа рассчитана на 1,1 тыс. мест, а детский сад — на 300 детей. Сроки строительства сдвинулись из-за оползневых процессов на стройпощадке. После этого проектно-сметную документацию скорректировали.

Стройплощадки посетил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в кабмин внесли проект распоряжения о выделении из резервного фонда денег на достройку школы и детсада. По поручению Минстроя России, к концу года объекты должны быть готовы на 30%.

«Специалисты устраивают временную дорогу из дорожных плит для колесной техники, монтируют линии временного подключения электроэнергии, выполняют работы по бурению и бетонированию свай. Здесь сложный рельеф территории, требующий особо тщательного подхода. Все работы ведутся в соответствии с планом. Рассчитываем сдать школу в 2023 году», — сказал вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.

Проект предусматривает полностью эксплуатируемую крышу — на ней расположится спортплощадка. Сейчас на объекте работают 60 строителей, десятки единиц спецтехники. Также в рамках разработки нового генплана города, сформировали первоочередной список из 30 участков, на которых в ближайшие 3 года планируют построить 15 школ и 15 детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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