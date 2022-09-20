Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске школа на 1,1 тыс. мест на улице Мурата Ахеджака готова на 86%

Общество
20.09.2022 21:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-shkola-na-1-1-tys-mest-na-ulitse-murata-ahedzhaka-gotova-na-86
В Новороссийске школа на 1,1 тыс. мест на улице Мурата Ахеджака готова на 86%
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Школу достраивают на улице Мурата Ахеджака в 15-м микрорайоне в Южном районе города-героя.

Строительство идет в рамках краевой программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» государственной подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». Строительство идет с конца 2020 года. Сейчас готовность объекта составляет 86 %. Сейчас внутри помещений идут отделочные работы, прокладывают инженерные коммуникации и благоустройство.

Благодаря строительству дополнительными учебными местами обеспечат школу № 11 в южной части города. Школу планируют сдать до конца года, сообщает пресс-служба Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас в Новороссийске завершают строительство школы на 1,1 тыс. мест в 15 микрорайоне, корпус школы для начальных классов в Цемдолине на 400 мест и спортивный комплекс в Гайдуке. К концу 2022 года эти объекты планируют достроить.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
  4. Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью
  5. В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях