В Новороссийске школа на 1,1 тыс. мест на улице Мурата Ахеджака готова на 86%

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Школу достраивают на улице Мурата Ахеджака в 15-м микрорайоне в Южном районе города-героя.

Строительство идет в рамках краевой программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» государственной подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». Строительство идет с конца 2020 года. Сейчас готовность объекта составляет 86 %. Сейчас внутри помещений идут отделочные работы, прокладывают инженерные коммуникации и благоустройство.

Благодаря строительству дополнительными учебными местами обеспечат школу № 11 в южной части города. Школу планируют сдать до конца года, сообщает пресс-служба Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас в Новороссийске завершают строительство школы на 1,1 тыс. мест в 15 микрорайоне, корпус школы для начальных классов в Цемдолине на 400 мест и спортивный комплекс в Гайдуке. К концу 2022 года эти объекты планируют достроить.