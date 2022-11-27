Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи устраняют подтопления и восстанавливают размытую переправу через ручей Чухук

Происшествия
27.11.2022 13:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ustranyayut-podtopleniya-i-vosstanavlivayut-razmytuyu-perepravu-cherez-ruchej-chuhuk
В Сочи устраняют подтопления и восстанавливают размытую переправу через ручей Чухук
Фото t.me/sochitypical

Переправу через реку Чухукт размыло в Лазаревском районе.

Городские службы переведены в усиленный режим работы. Ливень на курорте шел всю ночь.

«Все силы и средства готовы к немедленному реагированию и выезду по заявкам жителей. Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет. В Лазаревском районе минувшей ночью подмыло переправу через ручей Чухукт, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь», — сообщили ив мэрии.

На двух улицах Хостинского района наблюдалось скопление воды рядом с многоквартирными домами. Ее откачивают специалисты МУП «Водосток». В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения.

В Сочи продолжается небольшой дождь, облачно. По прогнозам синоптиков, на курорте не ожидается залповых ливней. Осадки закончатся к вечеру 27 ноября. Ена следующий день прогнозируется солнечная погода, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре на улице Московской до конца года установят новый насос для откачки дождевой воды.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
  6. Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях