В Сочи устраняют подтопления и восстанавливают размытую переправу через ручей Чухук
Переправу через реку Чухукт размыло в Лазаревском районе.
Городские службы переведены в усиленный режим работы. Ливень на курорте шел всю ночь.
«Все силы и средства готовы к немедленному реагированию и выезду по заявкам жителей. Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет. В Лазаревском районе минувшей ночью подмыло переправу через ручей Чухукт, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь», — сообщили ив мэрии.
На двух улицах Хостинского района наблюдалось скопление воды рядом с многоквартирными домами. Ее откачивают специалисты МУП «Водосток». В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения.
В Сочи продолжается небольшой дождь, облачно. По прогнозам синоптиков, на курорте не ожидается залповых ливней. Осадки закончатся к вечеру 27 ноября. Ена следующий день прогнозируется солнечная погода, сообщает ТАСС.
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