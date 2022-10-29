В Краснодаре на улице Московской до конца года установят новый насос для откачки дождевой воды

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Состоялись муниципальные торги, на которых определяли подрядчика. Сейчас заключают контракт на поставку нового насоса мощностью 800 куб м в час.

Новый, более мощный насос поставят вместо старого, который имел мощность всего 100 куб м в час. Деньги на закупку насоса выделил городской бюджет. Также обновят комплектующие.

Сейчас на улице Московской работают 3 насоса, которые откачивают дождевую и талую воду. Два из них имеют производительностью по 500 куб. м в час и один — 100 куб м в час. После замены оборудования, общая производительность трех насосов составит 1,8 тыс. куб м в час. Работы планируют завершить до конца года.

Напомним, что вблизи новой школы на ул. им. Адмирала Крузенштерна Краснодара заменили насосное оборудование. На улице Батуринской установили два новых насоса производительностью по 250 куб м в час, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на закупку нового откачивающего воду оборудования потратят более 2,6 млн рублей городского бюджета. Насос будет обслуживать участок от дома № 9 по улице им. Суздальской до дома № 146 по улице Московской.