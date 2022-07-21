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Мэрия Краснодара определилась с ценой насоса для ликвидации подтоплений на Московской

Общество
21.07.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-opredelilas-s-tsenoj-nasosa-dlya-likvidatsii-podtoplenij-na-moskovskoj
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На закупку нового откачивающего воду оборудования потратят более 2,6 млн рублей городского бюджета. Об этом сообщили на 40-м заседании городской Думы Краснодара.

Насос будет обслуживать участок от дома № 9 по улице им. Суздальской до дома № 146 по улице Московской. Имеющийся агрегат меньшей мощности заменят на более производительный, который сможет перекачивать до 700 куб. м воды в час. В стоимость контракта войдет и покупка комплектующих.

На улице Московской сейчас действуют три насоса для откачки дождевых и талых вод. Два из них имеют производительность 500 куб. м в час. Замены требует третий насос, рассчитанный всего на 100 кубо. м воды. Во время сильных ливней этой мощности не хватает. Замену проведут до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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