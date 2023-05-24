В Сочи устранят причину подтоплений на улице Пластунской

На постоянно стекающую воду и образовавшиеся из-за этого выбоины на дороге пожаловались местные жители.

Коммунальщики обследовали участок улицы Пластунской на перекрестке с Промышленным переулком по инициативе ситуационного центра «Водоканала». Одной из причин постоянной сырости стала забитая мусором и грязью ливневка. Кроме этого, специалисты выявили течь водопровода. Коммунальщики проведут обследование сетей, чтобы определить точное место повреждения, сообщает пресс-служба «Сочи Водоканал».

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