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В Сочи устранят причину подтоплений на улице Пластунской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ustranyat-prichinu-podtoplenij-na-ulitse-plastunskoj
Видео канала «Кубань 24»

На постоянно стекающую воду и образовавшиеся из-за этого выбоины на дороге пожаловались местные жители.

Коммунальщики обследовали участок улицы Пластунской на перекрестке с Промышленным переулком по инициативе ситуационного центра «Водоканала». Одной из причин постоянной сырости стала забитая мусором и грязью ливневка. Кроме этого, специалисты выявили течь водопровода. Коммунальщики проведут обследование сетей, чтобы определить точное место повреждения, сообщает пресс-служба «Сочи Водоканал».

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