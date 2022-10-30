В Сочи устранили прорыв на водоводе, который был поврежден оползнем
После ремонтных работ 30 октября в селе Раздольное восстановили водоснабжение.
«Прорыв на магистральном водоводе в микрорайоне Министерские озера, который произошел в результате подвижки грунта на улице Ясногорской, успешно устранен. Питьевая вода беспрепятственно поступает в дома жителей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
Аварию на улице Тепличной также ликвидировали. Работы завершили вечером 29 октября. После этого начали процесс наполнения системы. Учитывая сложный рельеф местности и активность водоразбора, стабилизировать давление в системе специалисты планировали к утру следующих суток.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в районе улиц Ясногорской и Тепличной произошли подвижки грунта, которые повредили два магистральных водовода. Из-за этого местные насосные станции остановили, а из магистральных водоводов спустили воду.
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