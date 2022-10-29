В Сочи из-за оползня без воды остались жители села Раздольное
Происшествия
29.10.2022 11:06
В районе улиц Ясногорской и Тепличной произошли подвижки грунта, которые повредили два магистральных водовода.
Местные насосные станции остановили, из магистральных водоводов спустили воду. В результате жители улиц Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Прямая и Крестьянская остались без водоснабжения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
На место уже выехали аварийно-ремонтные бригады. Завершить ремонт планируют к 15:00 29 октября. Стабилизировать водоснабжение окончательно планируют к концу следующих суток 30 октября. Для обеспечения населения водой курсируют автоцистерны.
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