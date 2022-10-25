Три микрорайона без воды: в Сочи оползень повредил магистральный коллектор

Фото МУП Сочи «Водоканал»

Крупный оползень сошел в лесу вблизи улицы Ландышевой 25 октября. Он повредил канализационную сеть диаметром 600 мм.

Для устранения нештатной ситуации необходимо опустошить водопроводы, поставляющие ресурс в микрорайоны Новый Сочи, Русская Мамайка и Донская.

С отключением воды могут столкнуться жители ряда домов на улицах Донской, Чехова, Виноградной, Восточной, Калужской, Санаторной, Анапской, Загородной, Крымской, Клубничной, Тельмана, Кавказской. А также Цюрупы, Бамбуковой, Плеханова, Пирогова, Пасечной, Лавровой, Рахманинова, Инжирной, Ландышевой. Кроме того, в зону отключения попадают улицы Целинная, Восточная, Тимирязева, Яблочная, Поселковая, Госпитальная, Волжская, Фадеева, Ясная. Также перебои с водой могут наблюдаться в переулках Донской, Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова, Виноградный, Мясокомбинатовский, Хлебозаводской, Рабочий и Городской.

В ликвидации прорыва канализации участвуют 20 человек и семь единиц техники. Завершить работы планируют до конца суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

После устранения нештатной ситуации начнут плавное наполнение системы. Это может занять продолжительное время, в том числе из-за разбора воды на нижних точках. Стабилизировать подачу воды рассчитывают к концу суток 26 октября.

Для жителей организуют подвоз воды. Заявки можно оставить по телефону 444-05-05. Горячая линия работает круглосуточно.

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