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В Сочи устранили крупную аварию на водоводе в Дагомысе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ustranili-krupnuyu-avariyu-na-vodovode-v-dagomyse
В Сочи устранили крупную аварию на водоводе в Дагомысе
Фото ситуационного центра МУП Сочи "Водоканал"

Подвижка грунта 28 февраля спровоцировала прорыв магистрального водовода на улице Семашко. Утром 1 марта водоснабжение восстановили в полном объеме.

На время ремонта с ограничениями водоснабжения столкнулись жители Дагомыса, сел Сергей-Поле и Волковка, а также микрорайонов Шаумяновска и Лазурный берег.

Техника и необходимые материалы доставили на место в кратчайшие сроки, специалисты работали в круглосуточном режиме. В общей сложности в ликвидации аварии участвовали свыше 10 человек и 4 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Несмотря на сложный рельеф местности, работы завершили в ночь на 1 марта. Водоснабжение всех населенных пунктов было восстановлено рано утром.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта повредила магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты водоканала смогли предотвратить масштабное отключение воды на обширной территории Лазаревского района и оперативно приступили к ремонту. Для жителей населенных пунктов, попавших в зону отключения, организовали подвоз воды.

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