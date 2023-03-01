В Сочи устранили крупную аварию на водоводе в Дагомысе
Подвижка грунта 28 февраля спровоцировала прорыв магистрального водовода на улице Семашко. Утром 1 марта водоснабжение восстановили в полном объеме.
На время ремонта с ограничениями водоснабжения столкнулись жители Дагомыса, сел Сергей-Поле и Волковка, а также микрорайонов Шаумяновска и Лазурный берег.
Техника и необходимые материалы доставили на место в кратчайшие сроки, специалисты работали в круглосуточном режиме. В общей сложности в ликвидации аварии участвовали свыше 10 человек и 4 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Несмотря на сложный рельеф местности, работы завершили в ночь на 1 марта. Водоснабжение всех населенных пунктов было восстановлено рано утром.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта повредила магистральный водовод диаметром 600 мм. Специалисты водоканала смогли предотвратить масштабное отключение воды на обширной территории Лазаревского района и оперативно приступили к ремонту. Для жителей населенных пунктов, попавших в зону отключения, организовали подвоз воды.
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