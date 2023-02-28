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Новая подвижка грунта вызвала еще один прорыв водопровода в Дагомысе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-podvizhka-grunta-vyzvala-eshhe-odin-proryv-vodoprovoda-v-dagomyse
Новая подвижка грунта вызвала еще один прорыв водопровода в Дагомысе

Прорыв магистрального водовода диаметром 600 мм произошел 28 февраля на улице Семашко в поселке Дагомыс.

В настоящее время к месту прорыва доставляются необходимые материалы и техника. В ликвидации коммунальной аварии участвуют более десятка человек и четыре единицы техники.

Специалисты водоканала смогли предотвратить развитие ситуации по неблагоприятному сценарию, грозящему отключением воды на обширной территории Лазаревского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

К основным восстановительным работам планируют приступить в 22:00. На время работ с ограничением водоснабжения столкнутся жители Дагомыса, сел Сергей-Поле и Волковка, а также микрорайонов Шаумяновска и Лазурный берег.

Завершить ремонт планируют к утру 1 марта. Жителей домов, попадающих в зону отключения, просят сделать максимально возможные запасы воды. Также будет организован подвоз воды тремя автоцистернами. Машины будут дежурить на улицах Гайдара, 20 с 22:00 до 00:00, Армавирской, 100 с 06:00 до 8:00, Российской, 5 с 22:00 до 00:00, на Батумском шоссе, 63 с 6:00 до 8:00. Еще одна машина курсирует между инфекционной больницей № 3 и горбольницей № 5.

Список мест дислокации автоцистерн будет корректироваться по заявкам. Оставить их можно по телефону 444-05-05.

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