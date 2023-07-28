В Сочи установят еще около 200 сирен для оповещения местных жителей о непогоде

Их установят в отдаленных населенных пунктах курорта.

Об этом 28 июля сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Расширяем и совершенствуем систему оповещения при ударах стихии. В Сочи свыше 250 сиренных и речевых комплексов, которые задействуем в случае возникновения неблагоприятных погодных условий на территории города. В следующем году закупим еще около 200, чтобы жители отдаленных населенных пунктов получали информацию еще более оперативно», — рассказал он.

Главам районов поручено дополнительно проверить проблемные территории и все звенья в цепи оповещения. Также спасатели и правоохранители инспектируют популярные места отдыха у моря и по берегам рек, чтобы исключить нахождение там неорганизованных групп туристов при ухудшении погоды, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди с грозами ожидаются 28 и 29 июля в Сочи. Все службы города-курорта перешли в усиленный режим работы. За ситуацией следит оперативный штаб. По данным синоптиков, до конца суток 28 июля, а также в течение суток 29 июля в Сочи прогнозируются сильные дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 20–25 м/с.