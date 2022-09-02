В Сочи установят 20 новых светофоров
На трассах А-147 Джубга — граница с Республикой Абхазия и обоих направлениях А-149 Адлер — Красная Поляна стартовала установка элементов обустройства.
Планируют установить 20 новых светофоров. Из них девять будут с кнопками вызова. Их поставят на пешеходных переходах на старой дороге на Красную Поляну с нулевого по 42-й км. Еще 11 светофоров установят на переходах и перекрестках в Лазаревском и Адлерском районах.
Кроме того, на трассах разместят сигнальные столбики, дорожные знаки, делиниаторы и светодиодные маячки.
Работы ведут с минимальными ограничениями для движения транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту установили 12 «умных» светофоров.
Популярные новости
- Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Опрос: каждый пятый житель Краснодара хочет брать на работу домашнего питомца
- СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей