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В Сочи установят 20 новых светофоров

Общество
02.09.2022 20:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ustanovyat-20-novyh-svetoforov
В Сочи установят 20 новых светофоров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На трассах А-147 Джубга — граница с Республикой Абхазия и обоих направлениях А-149 Адлер — Красная Поляна стартовала установка элементов обустройства.

Планируют установить 20 новых светофоров. Из них девять будут с кнопками вызова. Их поставят на пешеходных переходах на старой дороге на Красную Поляну с нулевого по 42-й км. Еще 11 светофоров установят на переходах и перекрестках в Лазаревском и Адлерском районах.

Кроме того, на трассах разместят сигнальные столбики, дорожные знаки, делиниаторы и светодиодные маячки.

Работы ведут с минимальными ограничениями для движения транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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