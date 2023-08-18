В Сочи установили первый знак, запрещающий езду на электросамокатах

Он появился на главной пешеходной улице курорта — Навагинской.

Очевидица заметила, что несмотря на введенный ранее запрет, люди продолжают ездить по Навагинской на электросамокатах. За небольшой промежуток времени она насчитала более пяти человек на СИМ. По ее словам, установленное ограничение в скорости до 25 км/ч никто не соблюдал.

Она пришла к выводу, что появление знака о запрете езды на электросамокатах пока не принесло ожидаемого эффекта. Пользователей СИМ пока не пугают штрафы в 500 рублей, пишет «Российская газета».

Читайте также: в Сочи оштрафовали четырех водителей электросамокатов за езду в пешеходных зонах. На 23 участках курорта запрещено ездить на электросамокатах. В их числе набережные, скверы и парки, улица Навагинская, территория морпорта.