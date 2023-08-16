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В Сочи оштрафовали четырех водителей электросамокатов за езду в пешеходных зонах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-oshtrafovali-chetyreh-voditelej-elektrosamokatov-za-ezdu-v-peshehodnyh-zonah
В Сочи оштрафовали четырех водителей электросамокатов за езду в пешеходных зонах
Фото t.me/officialsochi

В Сочи на 23 участках запрещено ездить на электросамокатах. В их числе набережные, скверы и парки, улица Навагинская, территория морпорта.

Во время очередного рейда в Центральном районе города-курорта межведомственные группы проинспектировали наиболее многолюдные пешеходные зоны, в частности улицы Навагинскую и Горького. Проверили 24 водителя электросамокатов, 4 из них привлекли к административной ответственности.

Сейчас формируют список территорий, где дополнительно планируется ввести ограничения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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