В Сочи оштрафовали четырех водителей электросамокатов за езду в пешеходных зонах
Общество
16.08.2023 11:05
В Сочи на 23 участках запрещено ездить на электросамокатах. В их числе набережные, скверы и парки, улица Навагинская, территория морпорта.
Во время очередного рейда в Центральном районе города-курорта межведомственные группы проинспектировали наиболее многолюдные пешеходные зоны, в частности улицы Навагинскую и Горького. Проверили 24 водителя электросамокатов, 4 из них привлекли к административной ответственности.
Сейчас формируют список территорий, где дополнительно планируется ввести ограничения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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