В Геленджике с начала лета составили более 600 протоколов за езду на самокатах по набережной

Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Он отметил, что в Геленджике будут продолжать борьбу с ездой на самокатах по набережной.

«Правоохранители ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Только за два летних месяца составлено 610 протоколов на тех, кто в пешеходных зонах передвигался на самокате», — написал Богодистов в Telegram.

Он уточнил, что с начала года сотрудники мэрии вывезли с набережной уже более 1 тыс. незаконно размещенных электросамокатов.

Мэр Геленджика добавил, что число травм от наездов самокатчиков в городе в этом году снизилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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