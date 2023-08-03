Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Геленджике с начала лета составили более 600 протоколов за езду на самокатах по набережной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-s-nachala-leta-sostavili-bolee-600-protokolov-za-ezdu-na-samokatah-po-naberezhnoj
В Геленджике с начала лета составили более 600 протоколов за езду на самокатах по набережной
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Он отметил, что в Геленджике будут продолжать борьбу с ездой на самокатах по набережной.

«Правоохранители ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Только за два летних месяца составлено 610 протоколов на тех, кто в пешеходных зонах передвигался на самокате», — написал Богодистов в Telegram.

Он уточнил, что с начала года сотрудники мэрии вывезли с набережной уже более 1 тыс. незаконно размещенных электросамокатов.

Мэр Геленджика добавил, что число травм от наездов самокатчиков в городе в этом году снизилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Читайте также: в Сочи расширят число зон, где запрещено ездить на электросамокатах. На курорте уже запретили передвигаться на СИМ вдоль набережных, в парках и скверах, а также на улице Навагинской.

Статьи
Боярышник: скрытая польза и явный вред
Боярышник: скрытая польза и явный вред
Брать обязательно: что нужно взять с собой для путешествия с питомцем
Брать обязательно: что нужно взять с собой для путешествия с питомцем
Инсульты «помолодели»: что происходит?
Инсульты «помолодели»: что происходит?
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях