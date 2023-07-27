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В Сочи расширят число зон, где запрещено ездить на электросамокатах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-rasshiryat-chislo-zon-gde-zapreshheno-ezdit-na-elektrosamokatah
В Сочи расширят число зон, где запрещено ездить на электросамокатах
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 27 июля сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский. В Сочи уже запретили передвигаться на электросамокатах вдоль набережных, в парках и скверах, а также на улице Навагинской.

«Увеличим число зон, где будет запрещена езда на электросамокатах. Решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения», — написал Копайгородский в Telegram.

По его словам, специалисты в ближайшее время определят новые точки в Сочи, где запретят езду на самокатах. Мэр напомнил, что с изменениями закона пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, поэтому должны нести ответственность.

Ранее на курорте запретили ставить пункты проката самокатов около спортивных и образовательных учреждений.

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