В Сочи расширят число зон, где запрещено ездить на электросамокатах

Об этом 27 июля сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский. В Сочи уже запретили передвигаться на электросамокатах вдоль набережных, в парках и скверах, а также на улице Навагинской.

«Увеличим число зон, где будет запрещена езда на электросамокатах. Решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения», — написал Копайгородский в Telegram.

По его словам, специалисты в ближайшее время определят новые точки в Сочи, где запретят езду на самокатах. Мэр напомнил, что с изменениями закона пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, поэтому должны нести ответственность.

Ранее на курорте запретили ставить пункты проката самокатов около спортивных и образовательных учреждений.

Читайте также: сбивший беременную девушку на переходе в Сочи парень винит в ДТП прокат электросамокатов. Из-за аварии с электровелосипедом беременная девушка сломала нос и получила черепно-мозговую травму.