В Сочи установили новый мировой рекорд по поднятию 100-килограммовой гантели
Спорт
07.11.2022 08:09
Новый мировой рекорд зафиксировали на стадионе «Фишт» 5 ноября перед футбольным матчем «Сочи» — «Спартак».
Российский силач Давид Шамей за 30 секунд смог 7 раз поднять гантель весом 100 кг. При этом вес спортсмена составляет 120 кг.
Прошлый рекорд в этой категории — 5 поднятий за 30 секунд. По словам специалистов, далеко не все профессиональные атлеты готовы к таким динамическим нагрузкам.
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