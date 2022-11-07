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В Сочи установили новый мировой рекорд по поднятию 100-килограммовой гантели

Спорт
07.11.2022 08:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ustanovili-novyj-mirovoj-rekord-po-podnyatiyu-100-kilogrammovoj-ganteli
Видео канала «Кубань 24»

Новый мировой рекорд зафиксировали на стадионе «Фишт» 5 ноября перед футбольным матчем «Сочи» — «Спартак».

Российский силач Давид Шамей за 30 секунд смог 7 раз поднять гантель весом 100 кг. При этом вес спортсмена составляет 120 кг.

Прошлый рекорд в этой категории — 5 поднятий за 30 секунд. По словам специалистов, далеко не все профессиональные атлеты готовы к таким динамическим нагрузкам.

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