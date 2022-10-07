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На летних играх паралимпийцев в Сочи установили 13 рекордов России

Спорт
07.10.2022 18:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-letnih-igrah-paralimpijtsev-v-sochi-ustanovili-13-rekordov-rossii
На летних играх паралимпийцев в Сочи установили 13 рекордов России
Фото пресс-службы администрации Сочи

По итогам четвертого дня летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Россия лидирует в командном зачете. Зафиксировано превышение трех рекордов мира, пяти рекордов Европы и установлено 13 рекордов России.

В состязаниях участвуют 1 тыс. 200 атлетов из 10 иностранных государств, а также 78 субъектов России. В спортивную программу входят девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

По данным департамента физической культуры и спорта, только в первый день соревнований по плаванию спортсмены установили четыре рекорда России. Также в этот день зафиксировали превышение рекорда Европы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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