На летних играх паралимпийцев в Сочи установили 13 рекордов России

Фото пресс-службы администрации Сочи

По итогам четвертого дня летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Россия лидирует в командном зачете. Зафиксировано превышение трех рекордов мира, пяти рекордов Европы и установлено 13 рекордов России.

В состязаниях участвуют 1 тыс. 200 атлетов из 10 иностранных государств, а также 78 субъектов России. В спортивную программу входят девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

По данным департамента физической культуры и спорта, только в первый день соревнований по плаванию спортсмены установили четыре рекорда России. Также в этот день зафиксировали превышение рекорда Европы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи паралимпийцы оценили безбарьерную городскую среду.