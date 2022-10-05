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В Сочи паралимпийцы оценили безбарьерную городскую среду

Общество
05.10.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-paralimpijtsy-otsenili-bezbarernuyu-gorodskuyu-sredu
В Сочи паралимпийцы оценили безбарьерную городскую среду
Фото пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи ежедневно работают более 800 транспортных средств большого, среднего и малого классов. Из них более 60% приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

Мониторинг обеспечения комфорта для инвалидов и других маломобильных групп населения провели в рамках организации международных соревнований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Наша задача — обеспечить комфортную среду для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями. На территории города работает и оказывает консультационную помощь АНО «Региональный центр компетенции «Доступная среда». Все привели в соответствие с требованиями, о чем свидетельствуют положительные отзывы спортсменов», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

В горно-туристическом центре ПАО «Газпром», где проходят соревнования по плаванию, есть пандусы, просторные лифты, обеспечено беспрепятственное передвижение по отелю и его территории. Также есть доступ к бассейнам, оборудованные общественные зоны и номера. В корпусах предусмотрели широкие холлы, лестничные марши и лифты. Есть номера для маломобильных граждан. Кроме того, нанесли маркировку для слабовидящих гостей, для удобства есть навигация с тактильным шрифтом.

Еще к летнему сезону 2022 были разработаны специальные маршруты для людей с инвалидностью. А представителей туристической индустрии обучили навыкам инклюзивных коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 октября в Сочи стартовали международные паралимпийские игры «Мы вместе».

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