В Сочи усилят контроль над владельцами прогулочных маломерных судов

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 20 июля сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский после встречи с руководителем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олегом Волынкиным. Они обсудили вопросы обеспечения безопасности на воде.

На курорт направят три дополнительных патрульных группы Государственной инспекции по маломерным судам.

За береговыми полосами закрепили сотрудников УВД и администрации. Регулярно они проводят рейды, с помощью которых уменьшилось число трагических случаев.

В Сочи создадут межведомственную рабочую группу, куда войдут сотрудники мэрии, ГИМС, правоохранительного и силового блока. Такие патрули будут проводить плановую работу по надзору и регистрации маломерных судов.

«ГИМС как действенная структура правопорядка на воде имеет огромное значение для организации безопасного отдыха граждан на водных объектах. Особенно сейчас, в разгар высокого летнего курортного сезона, когда количество отдыхающих на пляжах приближено к пиковым показателям. В текущем курортном сезоне в Сочи приняты беспрецедентные меры безопасности. В 2022 году у нас за всеми пляжными территориями закреплены сотрудники территориальных подразделений мэрии и УВД. На регулярной основе проводятся совместные рейдовые мероприятия. Это привело к значительному снижению случаев гибели и травматизма на воде по сравнению с прошлыми сезонами», — цитирует главу Сочи Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии курортного-города.

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