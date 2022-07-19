В Сочи с начала летнего сезона отдохнули уже более 3,5 млн туристов
Общество
19.07.2022 14:56
Сейчас в городе-курорте проводят отпуск около 200 тыс. человек. Отели загружены на 90%.
Одна из главных задач туристической отрасли города — безопасность отдыхающих. Поэтому на пляжах борются с торговцами скоропортящейся едой, усилен контроль за питанием и в местах размещения туристов. Специальные патрули следят за порядком на приморских территориях и гостевых маршрутах. За нарушение правил эксплуатации катеров, «бананов» и катамаранов сотрудники Госинспекции по маломерным судам только за одну неделю выписали штрафов на 280 тыс. рублей.
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