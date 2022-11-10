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В Сочи усилили антитеррористические меры безопасности в преддверии зимнего курортного сезона

Общество
10.11.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-usilili-antiterroristicheskie-mery-bezopasnosti-v-preddverii-zimnego-kurortnogo-sezona
В Сочи усилили антитеррористические меры безопасности в преддверии зимнего курортного сезона
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 10 ноября сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский по итогам заседания Антитеррористической комиссии, в которой приняли участие руководители силовых структур, правоохранительных и надзорных органов.

На встрече обсудили меры по обеспечению безопасности в условиях действующего среднего режима реагирования и подготовки к зимнему курортному сезону.

«Особое внимание к объектам транспортного комплекса. В аэропорту Сочи увеличено число пунктов досмотра — их сейчас более 40, усилен штат службы безопасности. По периметру обновят систему видеонаблюдения. В зоне ответственности РЖД установлены уже около 5 тыс. видеокамер. Прорабатывается вопрос о дальнейшем совершенствовании системы наблюдения. После введения режима организовано более 20 дополнительных постов охраны, еще 30 в перспективе», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Кроме того, на предприятиях проверили системы связи, сделали запас материалов для бесперебойной работы.

Первый замначальника УФСБ России по Краснодарскому краю — начальник службы в Сочи Виктор Шаменков подчеркнул, что обеспечить должный уровень антитеррористической защиты и подготовить сотрудников является персональной ответственностью каждого руководителя.

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