В Анапе с помощью системы «Купол» раскрыли порядка 70 преступлений
В этом году в городе установили 500 камер с функцией нейроаналитики, подключенных к системе «Купол». Покрытие охватило всю курортную зону.
С помощью этого комплекса с начала сезона удалось раскрыть порядка 70 преступлений. Задержали 23 человека, находящихся в розыске. Отмечается, что все программное обеспечение отечественного производства.
По словам главы ОМВД Анапы Андрея Платонова, система способна распознавать лица и силуэты, марку, модель и цвет машины, госномера. Кроме того, камеры реагируют на скопления людей и драки.
«Начинали с курортной зоны — набережной, пляжей, прогулочных маршрутов. Сейчас интегрируем в систему камеры, установленные на транспортных узлах, в школах, детсадах, спорткомплексах, крупных здравницах. Впереди — многоквартирные дома, рестораны, торговые центры и другие объекты, — цитирует мэра Василия Швеца пресс-служба администрации Анапы.
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