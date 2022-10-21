В Краснодаре начали работать камеры распознавания автомобильных номеров

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Интеллектуальная система, распознающая и идентифицирующая госавтономера, работает в круглосуточном тестовом режиме на въездах и выездах из Краснодара.

Система функционирует в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Исполняющий обязанности главы Краснодара Максим Слюсарев отметил, что сегодня важнейшей задачей является обеспечение безопасности города, и в этом эффективность работы городских камер выходит на первый план.

По словам главы управления информационно-коммуникационных технологий и связи Владимира Худяева, система распознавания автономеров позволит выявлять людей, находящихся в розыске. Также она поможет правоохранителям предотвращать преступления и обеспечивать безопасность в городе.

В 2022 году в Краснодаре установили 108 камер видеонаблюдения. Еще 140 планируют установить в 2023 году. На данный момент к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» подключили 1 тыс. 151 камеру. С их помощью с начала года раскрыли свыше 250 преступлений. Ежегодно таким образом удается привлечь к ответственности не менее 2 тыс. нарушителей и преступников.

Кроме того, на Кубани с 2018 года действует система распознавания лиц «Маска». В нее входят 100 комплексов, 30 из них — в Краснодаре. До конца года в крае планируют установить еще 30 таких комплексов. Из них 28 — в краевой столице.

Также в рамках «Безопасного города» в Краснодаре запустят систему распознавания лиц Findface. Работы начнут до конца этого года и завершат к 2023 году.

В городе дополнительно установят 40 видеокамер, способных обнаруживать и идентифицировать лица людей на фото и видео. Также они смогут распознавать силуэты, тип и цвет одежды, госномера.

На базе УМВД России по городу Краснодару планируют создать единый центр реагирования. Специалисты будут принимать экстренные сообщения от горожан сразу по двум линиям 112 и 02, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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