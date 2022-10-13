В Краснодаре после теракта на Крымском мосту усилили меры безопасности
Для обеспечения антитеррористической безопасности в Краснодаре мобилизовали все городские службы. Такое поручение дал и. о. главы Краснодара Максим Слюсарев.
Он отметил, что настоящее время обстановка в краевой столице стабильная, однако имеет тенденцию к обострению.
«Сейчас обстановка в Краснодаре оценивается как стабильная. Однако в связи с терактом на Крымском мосту мы должны предпринять превентивные меры соответствующего характера в нашем городе. Нам нужно сделать все необходимое, чтобы обезопасить жителей. И в то же время мы должны проработать вопросы реализации первоочередных мер по минимизации и ликвидации последствий диверсионных террористических проявлений в случае их совершения», — сказал Максим Слюсарев.
По словам главы аппарата антитеррористической комиссии Краснодара Петра Азаряева, с начала года провели 122 проверки объектов городской инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Рейды проводятся постоянно во взаимодействии с УФСБ и сотрудниками прокуратуры.
Кроме того, для профилактики незаконной миграции и межнациональных конфликтов прошли 132 рейда в СНТ, а также в гаражно-строительных кооперативах. Всего в текущем году полиция Краснодара составила 2 тыс. 608 протоколов.
Для ликвидации последствий возможных терактов подготовку прошли казаки, входящие в оперативную группу.
На случай возникновения ЧС в городе полностью готова к работе муниципальная спасательная служба. Она при необходимости обеспечит пострадавших питанием, предметами первой необходимости и водой.
В дальнейшем работа всех городских структур продолжится в соответствии с указаниями Национального антитеррористического комитета и АТК в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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