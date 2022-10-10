Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани управляющие компании наведут порядок в подвалах многоэтажек

Общество
10.10.2022 09:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-upravlyayushhie-kompanii-navedut-poryadok-v-podvalah-mnogoetazhek
На Кубани управляющие компании наведут порядок в подвалах многоэтажек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Государственная жилищная инспекция Краснодарского края направила всем управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК региона требование привести в порядок подвалы жилых домов.

Необходимо вынести мусор, откачать воду там, где это необходимо, провести обработку от насекомых и мелких грызунов. После этого в подвалах необходимо поддерживать чистоту, освещение и вентиляцию, а также обеспечивать целостность и герметичность инженерных коммуникаций.

В жилинспекции отметили, что наведение порядка связано с многочисленными жалобами жителей многоэтажек на захламленные и сырые подвалы. В ведомстве отметили, что порядок в подвалах многоэтажек является требованием антитеррористической защищенности.

Кроме того, УК рекомендовано привести в порядок электрооборудование и электросети в многоэтажках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре наведут порядок на бульваре на улице Восточно-Кругликовской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
  2. На Крымском мосту открыли двустороннее движение
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Адыгее пенсионер из ружья выстрелил соседу в голову
  5. Запрет для грузовиков на проезд по Крымскому мосту будет действовать до особого распоряжения
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях