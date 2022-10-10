На Кубани управляющие компании наведут порядок в подвалах многоэтажек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Государственная жилищная инспекция Краснодарского края направила всем управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК региона требование привести в порядок подвалы жилых домов.

Необходимо вынести мусор, откачать воду там, где это необходимо, провести обработку от насекомых и мелких грызунов. После этого в подвалах необходимо поддерживать чистоту, освещение и вентиляцию, а также обеспечивать целостность и герметичность инженерных коммуникаций.

В жилинспекции отметили, что наведение порядка связано с многочисленными жалобами жителей многоэтажек на захламленные и сырые подвалы. В ведомстве отметили, что порядок в подвалах многоэтажек является требованием антитеррористической защищенности.

Кроме того, УК рекомендовано привести в порядок электрооборудование и электросети в многоэтажках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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