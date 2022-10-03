В Краснодаре наведут порядок на бульваре на улице Восточно-Кругликовской
О состоянии бульвара «Восточного» говорили 3 октября на планерке в мэрии города. По словам и. о. главы города Максима Слюсарева, бульвар на улице Восточно-Кругликовской оказался засыпан мусором.
«Этот бульвар регулярно появляется в соцсетях. Надо организовать работу — взять, посмотреть договор с тем юридическим лицом, который взял в аренду территорию. Я убежден, что в аренде прописаны условия уборки и сохранения территории в надлежащем состоянии. Я прошу всех ответственных быть внимательными, отнестись к вопросу серьезно», — дал поручение Максим Слюсарев.
И. о. главы Краснодара отметил, что это касается всех зеленых зон в краевом центре и привел в пример Дмитриевский сквер, с которым ранее произошла похожая ситуация. Он поручил провести разъяснительную работу с арендатором муниципальной земли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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