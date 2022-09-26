В Сочи ущерб от летнего удара стихии составил порядка 1 млрд рублей

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Об этом 26 сентября рассказал в ходе пресс-конференции мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта также сообщил, что пострадавшим от непогоды жителям Сочи выплатили порядка 800 млн рублей.

«Что касается урона, примерно 1 млрд рублей с учетом нарушения инфраструктуры, зданий, сооружений. В основном были подтоплены подвальные помещения, и где-то порядка 800 млн рублей мы выплатили нашим жителям. Всем тем, кто имеет право», — сказал Копайгородский.

Он также отметил, что право на компенсацию в размере 100 тыс. рублей за повреждение или утрату автомобилей при подтоплениях получили жители, нуждающиеся в соцподдержке. Это инвалиды, малоимущие и малообеспеченные семьи, которые получают социальное пособие, и семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории «трудная жизненная ситуация». Работу организовал благотворительный фонд при поддержке Общественной палаты Сочи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи расширили перечень получателей компенсации за поврежденные потопом машины.